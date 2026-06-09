У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми

Наслідки удару по Вільнянську увечері 9 червня 2026 року

Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу

Російські окупанти атакували безпілотниками місто Вільнянськ Запорізького району. Внаслідок удару постраждала родина з двома малолітніми дітьми. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, травм зазнали 33-річна жінка, її трирічна донька та семирічний син. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, поранення дістав 65-річний чоловік. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Унаслідок атаки також пошкоджено приватні житлові будинки. Інформація про наслідки ворожого удару уточнюється.

Пізніше Федоров повідомив, що окупанти вдарили і по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з СТО міста. Також через ворожий удар сталося займання на острові Хортиця.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 32 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 8 червня. Від удару загинуло дві жінки.

Варто зазначити, російські терористи 8 червня атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Момент удару зафіксували камери відеоспостереження, які зафільмували пряме влучання дрона-камікадзе «шахед».