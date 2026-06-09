Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми
Наслідки удару по Вільнянську увечері 9 червня 2026 року
фото з соціальних мереж

Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу

Російські окупанти атакували безпілотниками місто Вільнянськ Запорізького району. Внаслідок удару постраждала родина з двома малолітніми дітьми. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередніми даними, травм зазнали 33-річна жінка, її трирічна донька та семирічний син. Усіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, поранення дістав 65-річний чоловік. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми фото 1

Унаслідок атаки також пошкоджено приватні житлові будинки. Інформація про наслідки ворожого удару уточнюється.

Пізніше Федоров повідомив, що окупанти вдарили і по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з СТО міста. Також через ворожий удар сталося займання на острові Хортиця.

У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми фото 2
фото: Запорізька ОВА
У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми фото 3
фото: Запорізька ОВА
У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми фото 4
фото: Запорізька ОВА

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Запоріжжі до 32 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 8 червня. Від удару загинуло дві жінки.

Варто зазначити, російські терористи 8 червня атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Момент удару зафіксували камери відеоспостереження, які зафільмували пряме влучання дрона-камікадзе «шахед».

Читайте також:

Теги: Запоріжжя Іван Федоров поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, затримані підтримували російські війська та чекали повної окупації України
Коригували удари по Києву та Запоріжжю. СБУ затримала російських агентів
14 травня, 17:11
Знеструмлення повторно охопило значну частину окупованого регіону
Масові відключення світла на окупованому Запоріжжі: другий блекаут за день
17 травня, 23:23
Запорізька атомна станція з березня 2022 року перебуває під російською окупацією
На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни
28 травня, 21:05
У селищі Ріпки на Чернігівщині через нічну атаку пошкоджено приватне домогосподарство
Чернігівщина: через атаку поранені діти, пошкоджені будинки та підприємства
1 червня, 09:58
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
2 червня, 05:50
За результатами проведених заходів поліцейські встановили стрілка, який травмував жінку – ним виявився місцевий мешканець
Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу
29 травня, 11:48
За одну добу по Запоріжжю запустили 54 FPV-дрони
Ворог змінив тактику: «Шахеди» доставляють FPV-дрони прямо у місто
6 червня, 04:15
Наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула
Сьогодні, 00:15
Наслідки російського удару по Запоріжжю, 8 червня 2026 року
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російський удар
Вчора, 23:15

Події в Україні

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026
180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026
У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми
У Вільнянську через атаку РФ постраждала родина з двома дітьми
Сили оборони України повністю вивели з ладу Чонгарський міст (відео)
Сили оборони України повністю вивели з ладу Чонгарський міст (відео)
Рада закликала Зеленського визначити поранених бранців Оленівки пріоритетною категорією для обміну
Рада закликала Зеленського визначити поранених бранців Оленівки пріоритетною категорією для обміну
Масштабна рятувальна операція на воді та в повітрі. Репортаж із навчань ДСНС у Черкасах
Масштабна рятувальна операція на воді та в повітрі. Репортаж із навчань ДСНС у Черкасах
Сили оборони уразили склад боєприпасів у Білгородській області та пункти управління окупантів
Сили оборони уразили склад боєприпасів у Білгородській області та пункти управління окупантів

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Сьогодні, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Сьогодні, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua