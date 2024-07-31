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Безпілотники ефективніші за артилерію. Генштаб зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Безпілотники ефективніші за артилерію. Генштаб зробив заяву
Сили оборони застосовують безпілотники у небі, воді та на суші
фото з відкритих джерел

Протягом останніх майже трьох років на фронті відбулися суттєві технологічні зрушення

Безпілотники на фронті переважають за ефективністю класичні види зброї, зокрема, артилерію Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко.

Військовий зазначив, що протягом останніх майже трьох років на фронті відбулися суттєві технологічні зрушення. ЗСУ потребують постійного покращення безпілотних систем – машинне бачення, елементи штучного інтелекту, рої безпілотників та сучасні засоби РЕБ.

Натомість командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський наголосив, що безпілотники працюють у небі, воді та на суші. Він додав, що ЗСУ мають великий досвід у роботі з дронами у повітрі, які працюють на тактичній глибині (до 20 км). Україна має понад 165 тільки повітряних засобів.

«Наразі спілкуємось з виробниками, визначаємо напрямки щодо вдосконалення цієї глибини. І закликаємо виробників приєднатися до нас, завітати на наші полігони та разом вдосконалювати необхідну для ЗС України зброю і засоби», – сказав Сухаревський.

За словами заступника головкома ЗСУ Лебеденка, безпілотні системи на полі бою «вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією».

Відповідно, пріоритетні напрямки для ЗСУ та виробників зброї – також технологічні. Це перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейна боротьба, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні (до 100 км) та стратегічні глибини (понад 100 км).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони». Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

До слова, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

Читайте також: Командувач сил безпілотних систем: Такого виду збройних сил немає у жодній країні світу
Теги: війна безпілотник зброя ЗСУ Генштаб

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