Втрати ворога станом на 23 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 879-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 липня втратила:

особового складу ‒ близько 568980 (+1220) осіб,

танків ‒ 8288 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,

артилерійських систем – 15694 (+57) од,

РСЗВ – 1125 (+2) од,

засоби ППО ‒ 901 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2640 (+3)

Активність флоту окупантів станом на 23 липня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

В Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 11 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області (РФ) та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed, також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.

Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА Shahed – 131/136. Внаслідок активної протидії, ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Втрати авіаційних систем ворога інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.