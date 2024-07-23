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Втрати ворога станом на 23 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 23 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 879-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 липня втратила:

  • особового складу  ‒ близько 568980 (+1220) осіб,
  • танків  ‒ 8288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16000 (+20) од,
  • артилерійських систем  – 15694 (+57) од,
  • РСЗВ – 1125 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 901 (+1) од,
  • літаків  – 362 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
  • крилаті ракети  ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2640 (+3)
Втрати ворога станом на 23 липня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 23 липня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
  • В Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області (РФ) та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed, також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.
Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА Shahed – 131/136. Внаслідок активної протидії, ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Втрати авіаційних систем ворога
Втрати авіаційних систем ворога
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року 
Теги: Генштаб корабель втрати

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