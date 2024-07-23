Втрати ворога станом на 23 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 568980 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8288 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,
- артилерійських систем – 15694 (+57) од,
- РСЗВ – 1125 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 901 (+1) од,
- літаків – 362 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2640 (+3)
Активність флоту окупантів станом на 23 липня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
- В Азовському морі 4 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області (РФ) та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed, також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину.
Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА Shahed – 131/136. Внаслідок активної протидії, ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.
Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.
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