Безугла заінтригувала фото з міністром оборони Умєровим

Безугла прокоментувала зустріч з Умєровим

Нардепка Мар'яна Безугла зустрілася з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Відповідне фото вона оприлюднила у Facebook.

«Складна розмова вранці з Рустемом Умєровим», – підписала фото Мар'яна Безугла.

Безугла заінтригувала своїм дописом, але більше ніяких деталей не надала.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Рішення підтримали 252 нардепи.

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла звернулася з проханням про звільнення з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона хоче бути переведеною до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

До цього Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.