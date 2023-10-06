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Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на боєприпаси для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на боєприпаси для України
У липні концерн Rheinmetall оголосив про укладення нової та розширення наявної рамкової угоди з Бундесвером, що стосується артилерії
фото з відкритих джерел

Постачання боєприпасів заплановано на 2024 рік

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від Бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України. Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, німецький уряд доручив Rheinmetall поставити загалом десятки тисяч снарядів L15 для української армії, а також звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецьких збройних сил. Вартість контракту становить тризначну суму в мільйони євро, вказує концерн. До слова, постачання заплановано на 2024 рік

У липні концерн Rheinmetall оголосив про укладення нової та розширення наявної рамкової угоди з Бундесвером, що стосується артилерії.

«Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів», – розповіли в компанії.

Зазначається, що потреба у поповненні складів боєприпасів збройних сил зумовлена ​​війною в Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали українській стороні понад один мільйон конфіскованих патронів для радянських типів стрілецької зброї, щоб посилити забезпечення підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Раніше стало відомо, що Данія пожертвує понад $14 млн на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від країн ЄС.

Теги: боєприпаси Німеччина озброєння війна уряд

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