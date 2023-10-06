Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на боєприпаси для України

У липні концерн Rheinmetall оголосив про укладення нової та розширення наявної рамкової угоди з Бундесвером, що стосується артилерії

Постачання боєприпасів заплановано на 2024 рік

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від Бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Так, німецький уряд доручив Rheinmetall поставити загалом десятки тисяч снарядів L15 для української армії, а також звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецьких збройних сил. Вартість контракту становить тризначну суму в мільйони євро, вказує концерн. До слова, постачання заплановано на 2024 рік

У липні концерн Rheinmetall оголосив про укладення нової та розширення наявної рамкової угоди з Бундесвером, що стосується артилерії.

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«Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів», – розповіли в компанії.

Зазначається, що потреба у поповненні складів боєприпасів збройних сил зумовлена ​​війною в Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали українській стороні понад один мільйон конфіскованих патронів для радянських типів стрілецької зброї, щоб посилити забезпечення підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Раніше стало відомо, що Данія пожертвує понад $14 млн на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від країн ЄС.