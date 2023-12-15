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Країна ЄС, яка не випускає боєприпаси, планує налагодити власне виробництво

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Країна ЄС, яка не випускає боєприпаси, планує налагодити власне виробництво
Країна залежна від європейських виробників і витрачає сотні мільйонів на закупівлю боєприпасів
фото з відкритих джерел

Розглядаються два варіанти налагодження внутрішнього виробництва боєприпасів

Естонія розглядає варіанти розгортання виробництва боєприпасів – зараз країна їх не випускає, а закуповує у європейських виробників. Про це заявила заступниця очільника оборонного відомства Туулі Данетон в інтерв’ю Defense News.

Данетон наголосила, що Естонія залежна від європейських виробників боєприпасів – наприклад, минулого місяця країна оголосила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів на суму у понад $300 млн. Заступниця міністра додала, що розглядаються два варіанти, як в країні може бути налагоджене внутрішнє виробництво боєприпасів.

За словами Данетон, перший полягає в тому, щоб організувати виробництво самостійно, силами власної «оборонки». Вона підкреслила, що оскільки в Естонії боєприпаси робити не вміють, то ймовірно цей варіант потребуватиме передачі технологій від закордонних компаній, що може виявитися недешево.

Другий варіант полягає у створенні кимось з європейських виробників боєприпасів в країні виробничого підприємства. Данетон зазначила, що в цьому питанні естонці загалом відкриті до обговорень, але працювати планують з приватними виробниками. Вона додала, що фахівці з оборонного відомства Естонії вже оцінюють, де б можна було організувати виробництво боєприпасів, серед пропозицій наразі є п’ять ймовірних майданчиків на півночі та на заході країни.

Варто додати, що Естонія планує інвестувати у боєприпаси впродовж наступних років доволі значний відсоток свого оборонного бюджету – 30% впродовж наступних чотирьох років. Нещодавно країна прийняла бюджет на 2024 рік, і серед усього, планує в наступному році витратити на «оборонку» 3,2% свого ВВП – понад 1,3 млрд євро.

Раніше Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування.

Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.

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Теги: бюджет Естонія тендер боєприпаси

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