Країна ЄС, яка не випускає боєприпаси, планує налагодити власне виробництво

Країна залежна від європейських виробників і витрачає сотні мільйонів на закупівлю боєприпасів

Розглядаються два варіанти налагодження внутрішнього виробництва боєприпасів

Естонія розглядає варіанти розгортання виробництва боєприпасів – зараз країна їх не випускає, а закуповує у європейських виробників. Про це заявила заступниця очільника оборонного відомства Туулі Данетон в інтерв’ю Defense News.

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Данетон наголосила, що Естонія залежна від європейських виробників боєприпасів – наприклад, минулого місяця країна оголосила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів на суму у понад $300 млн. Заступниця міністра додала, що розглядаються два варіанти, як в країні може бути налагоджене внутрішнє виробництво боєприпасів.

За словами Данетон, перший полягає в тому, щоб організувати виробництво самостійно, силами власної «оборонки». Вона підкреслила, що оскільки в Естонії боєприпаси робити не вміють, то ймовірно цей варіант потребуватиме передачі технологій від закордонних компаній, що може виявитися недешево.

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Другий варіант полягає у створенні кимось з європейських виробників боєприпасів в країні виробничого підприємства. Данетон зазначила, що в цьому питанні естонці загалом відкриті до обговорень, але працювати планують з приватними виробниками. Вона додала, що фахівці з оборонного відомства Естонії вже оцінюють, де б можна було організувати виробництво боєприпасів, серед пропозицій наразі є п’ять ймовірних майданчиків на півночі та на заході країни.

Варто додати, що Естонія планує інвестувати у боєприпаси впродовж наступних років доволі значний відсоток свого оборонного бюджету – 30% впродовж наступних чотирьох років. Нещодавно країна прийняла бюджет на 2024 рік, і серед усього, планує в наступному році витратити на «оборонку» 3,2% свого ВВП – понад 1,3 млрд євро.

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