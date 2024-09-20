Львівщина та Черкащина оговтуються від атаки «Шахедів» (фото)

У регіонах спалахнули пожежі, є руйнування

У Львівській та Черкаській областях уламки збитих російських дронів спричинили пожежі. Про це повідомили очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Львівщина

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:56 по 04:32 20 вересня, у повітряний простір області залетів один ворожий ударний безпілотник. Сили ППО знищили його.

На Львівщині загорілося приміщення колишнього колгоспу фото: ДСНС

Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному з сіл області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та чотири одиниці спецтехніки.

«Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Найважливіше: за даними на цю годину, жертв чи постраждалих нема», – заявив Козицький.

Унаслідок падіння уламків БпЛА в одному з сіл Львівщини виникла пожежа фото: ДСНС

Черкащина

На Черкащині внаслідок ворожої атаки також виникли пожежі. За попередніми даними, оборонці неба знищили 13 ворожих БпЛА. Люди не постраждали.

У двох випадках через падіння уламків займалась лісова підстилка. Пожежі вже ліквідовані.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську.

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав. На Рівненщині теж минулося без потерпілих і руйнувань.

Крім того, у четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли селище Вільча Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу у свій день народження загинув 85-річний чоловік.