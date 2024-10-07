На Київщині легковик влетів в автобус, є загиблий і поранені (фото)
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав
На Бориспільщині зіткнулися автобус та легковик, внаслідок чого загинув водій авто. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав, неподалік села Єрківці.
Правоохоронці встановили що водій автомобіля Lada допустив виїзд на зустрічну смугу та зіткнення з автобусом Mercedes Sprinter. Внаслідок події водій легковика загинув на місці, а четверо пасажирів автобуса отримали тілесні травми. Наразі на місці аварії працюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний артист Богдан Сташків.
Раніше «Главком» писав, що 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через подвійну смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.
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