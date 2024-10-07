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На Київщині легковик влетів в автобус, є загиблий і поранені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині легковик влетів в автобус, є загиблий і поранені (фото)
Наразі на місці аварії працюють правоохоронці
фото: пресслужба поліції

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав

На Бориспільщині зіткнулися автобус та легковик, внаслідок чого загинув водій авто. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 20:00 7 жовтня на автодорозі Бориспіль-Переяслав, неподалік села Єрківці.

На Київщині легковик влетів в автобус, є загиблий і поранені (фото) фото 1

Правоохоронці встановили що водій автомобіля Lada допустив виїзд на зустрічну смугу та зіткнення з автобусом Mercedes Sprinter.  Внаслідок події водій легковика загинув на місці, а четверо пасажирів автобуса отримали тілесні травми. Наразі на місці аварії працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний артист Богдан Сташків.

Раніше «Главком» писав, що  3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через подвійну смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.

 

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Теги: ДТП аварія Київщина

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