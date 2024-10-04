Аварія на колекторі: влада Чернігова оголосила надзвичайну ситуацію

Повна інформація про пошкодження колектора у Чернігові стане відомою зранку 5 жовтня

У Чернігові через аварію на каналізаційному колекторі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

«Аварія на каналізаційному колекторі на вулиці Глібова - надзвичайна ситуація місцевого рівня», – поінформував Ломако.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили на оперативному засіданні міської комісії.

За словами в.о. мера, працівники КП «Чернігівводоканал» працюють на місці та шукають ділянку руйнування колектора. Повна інформація про пошкодження стане відомою зранку 5 жовтня, що допоможе визначити подальші рішення для ліквідації аварії.

Ломако наголосив, що відключені 15 підвищувальних станцій, тобто вище п'ятого поверху вода не подається. Керівники ЖЕКів та ОСББ отримали завдання забезпечити доступ жителям багатоповерхівок до приміщень у будинках, де можна набрати воду. Також «Чернігівводоканал» забезпечує підвіз води у ці мікрорайони.

Крім цього, працює станція перекачування стоків, а також триває демонтаж незаконних забудов на трасі колектору.

В.о. міського голови порадив зробити запас води мінімум на одну добу, а далі про ситуацію жителів інформуватимуть.

Ломако зауважив, що колектор на вулиці Глібова, діаметром 700 мм та протяжністю 7,7 км, збудовано в 70-х роках минулого століття. Він двічі відпрацював свій термін експлуатації. В 2019 році тут вже була серйозна аварія. Обстеження показало, що такий стан колектора – серйозна загроза для екології та функціонування міста.

Вирішення проблеми – повна його заміна, бо верхня частина пошкоджена газовою корозією.

Нагадаємо, через війну та мобілізацію столиці бракує працівників комунальних служб. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Наразі місту не вистачає 6500 комунальників, включаючи водіїв та будівельників. Все – через війну та мобілізацію.За словами мера, у місті спостерігається дефіцит водіїв, машиністів метро, будівельників, а також працівників житлово-комунального господарства. «Ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста обмеженим числом працівників, але зараз також робимо все, щоб навчати жінок чоловічим професіям», – додав міський голова.