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На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Зеленського
Головні питання для України – зброя та снаряди для наших воїнів, ситуація на тимчасово окупованій території та протидія Росії
фото: скріншот відео

Україна максимально активно працює з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів низку нарад. Зокрема, обговорювалися наслідки російських атак та дипломатична робота у травні. Про це він розповів у вечірньому зверненні до народу.

«Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Голова уряду, міністри, Офіс. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО. Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим», – звітував глава держави.

За його словами, на ранковій нараді обговорювалася ймовірна поведінка ворога найближчим часом та проводилася координація оборонних кроків. Крім того, на порядку денному – зброя та снаряди для наших воїнів, а також ситуація на тимчасово окупованій території та протидія Росії.

«Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу – лише знищення. Ось лише один приклад сьогодні. Чернігівщина, село Лизунівка, це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу… На жаль, цей удар забрав життя підлітка – хлопець 2009 року народження… 14 років дитині! Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним і близьким! Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь», – заявив Зеленський.

Крім того, сьогодні президент провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи у травні, а також кілька телефонних переговорів.

«Подякував Канаді й особисто премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку нашої держави. Ми готуємо програму довготривалої оборонної співпраці між Україною та Канадою. Дуже важливо: Канада вже почала конфіскацію російських активів. І це вагомий приклад для всіх інших у світі. Обговорили й санкційний тиск, і нашу політичну взаємодію», – розповів український лідер.

Також він говорив сьогодні із премʼєр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом.

«Подякував за принциповість у захисті міжнародного права – Нова Зеландія часто є серед лідерів у санкційних обмеженнях. Подякував і за участь Нової Зеландії в підготовці наших воїнів. Домовилися працювати над більшою консолідацією країн Тихоокеанського регіону для захисту міжнародних правил», – сказав президент.

Також він нагадав, що сьогодні – вже десята річниця з дня заснування однієї зі славетних українських військових частин, а саме – 140-го окремого центру спеціальних операцій.

«Це дуже майстерні воїни – рішучі, міцні та надзвичайно досвідчені. Вони брали участь в обороні та звільненні Київщини – Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших міст і сіл, Харківщини – Ізюма, Чугуєва. Виконували стратегічно важливі місії на південних напрямках, потужно билися проти окупантів на Донбасі. Дякую вам, воїни! Україна завжди памʼятатиме вашу сміливість, ніколи не забуде тих воїнів, які віддали свої життя у бою за державу. Хай буде їм шаною перемога нашої держави в цій війні! Слава всім, хто бʼється заради України! Слава всім, хто захищає і рятує наших людей! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.

Теги: президент Україна Нова Зеландія Володимир Зеленський Чернігівщина Канада зброя окупанти

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