У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»

Чоловік отримав 10 років за гратами за серію підпалів

Чоловік зливав паливо з автомобілів, що були в нього на ремонті, та використовував його для підпалів

У Києві чоловік на замовлення російських спецслужб вчинив серію підпалів, зокрема, два авто та відділення «Укрпошти». Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в столиці.

Як повідомили правоохоронці, фігурант – 41-річний місцевий житель, який працював автомеханіком. У пошуках легких грошей він погодився виконувати завдання ворога та підпалював об’єкти в столиці.

Чоловік підпалив 2 авто і відділення Укрпошти фото: Національна поліція в місті Києві

Для підпалів чоловік використовував паливо, яке зливав з автомобілів, що перебували в нього на ремонті. Після узгодження цілей з куратором він підпалив два авто, що належали військовослужбовцям, а також відділення «Укрпошти».

Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру. Голосіївський районний суд визнав його винним:

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – це диверсія в умовах воєнного стану;

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення майна.

