Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»
Чоловік отримав 10 років за гратами за серію підпалів
фото: Нацполіція Києва

Чоловік зливав паливо з автомобілів, що були в нього на ремонті, та використовував його для підпалів

У Києві чоловік на замовлення російських спецслужб вчинив серію підпалів, зокрема, два авто та відділення «Укрпошти». Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в столиці.

Як повідомили правоохоронці, фігурант – 41-річний місцевий житель, який працював автомеханіком. У пошуках легких грошей він погодився виконувати завдання ворога та підпалював об’єкти в столиці.

4 фото
На весь екран
Чоловік підпалив 2 авто і відділення Укрпошти
фото: Національна поліція в місті Києві

Для підпалів чоловік використовував паливо, яке зливав з автомобілів, що перебували в нього на ремонті. Після узгодження цілей з куратором він підпалив два авто, що належали військовослужбовцям, а також відділення «Укрпошти».

Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру. Голосіївський районний суд визнав його винним:

  • за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – це диверсія в умовах воєнного стану;
  • за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;
  • за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення майна.

Нагадаємо, нещодавно викрито схему в Медичних силах ЗСУ. Зокрема, фігурант видав низку наказів щодо безпідставного нарахування та виплати додаткової грошової винагороди. На підставі цих документів підлеглим колишнього керівника було неправомірно нараховано та виплачено понад 15 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Читайте також:

Теги: пожежа росія чоловік майно диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна завжди була викликом для імперій
Путін отримав черговий 50-денний карт-бланш
15 липня, 15:07
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня
«Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска? Тема тижня
11 серпня, 22:30
Не впоравшись з керуванням, співробітники прокуратури впали у воду
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
18 липня, 17:45
П'ятеро людей отримали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога
Атака на Краматорськ: росіяни вночі вбили дитину (відео)
22 липня, 08:32
Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині
ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
27 липня, 21:27
Путін налаштований на будівництво ядерних підводних човнів
Путін вимагає будувати більше ядерних субмарин
25 липня, 09:09
Спецслужби Кремля проводять чергову інформаційну операцію проти України
ГУР попереджає про новий фейк РФ про «таємні вибори» президента України в Альпах
29 липня, 18:30
У Німеччині втретє за тиждень збої у роботі залізниці: все через підпали
У Німеччині втретє за тиждень збої у роботі залізниці: все через підпали
3 серпня, 09:59
Російська блогерша зламала хребет, виконуючи трюк для соцмереж
Російська блогерка зламала хребет під час участі в тренді на підборах
8 серпня, 17:34

Новини

В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції
В Ірпені жінка пошкодила портрети загиблих захисників на Алеї пам’яті: реакція поліції
У Києві під час пожежі в квартирі загинули двоє людей
У Києві під час пожежі в квартирі загинули двоє людей
У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»
У Києві чоловік на замовлення РФ спалив два авто і відділення «Укрпошти»
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва
Суд зняв електронний браслет із заступника Кличка Володимира Прокопіва
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
У Києві тривога тривала сім хвилин
У Києві тривога тривала сім хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
12K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
9764
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
9232
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
6329
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua