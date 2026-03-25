Bloomberg: Українські дрони та стартапи змінили світову воєнну стратегію

Україна вистояла проти Росії, використовуючи дешеві дрони, швидкі ітерації та партизанську технологічну тактику, а дрон вартістю $400 здатний знищити дорогий російський танк

Досвід війни в Україні та останнього конфлікту в Ірані доводить: традиційні оборонні гіганти програють гнучким стартапам у швидкості адаптації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Попри те, що США описують нинішні події на Близькому Сході як «першу війну штучного інтелекту», де ШІ дозволив скоротити час на ухвалення рішення про ліквідацію цілі з годин до 60 секунд, західні армії все ще надто залежні від громіздких підрядників. Британські військові навчання минулої весни показали тривожну статистику: 90% запрошених експертів представляли старий консалтинг, і лише одиниці – технологічні стартапи.

Україна продемонструвала світу феноменальну ефективність дешевих технологій. Дрон за $400 здатен знищити танк вартістю в мільйони, а загалом безпілотники забезпечують ураження понад 80% ворожих цілей. Проте головна перевага ЗСУ не в самій техніці, а у швидкості взаємодії: шлях від фронтового запиту до оновлення прошивки чи конструкції БпЛА часто займає менше ніж місяць. Для цього було створено платформу Brave1 – своєрідний «Amazon для військових», де понад 600 вітчизняних виробників пропонують свої рішення безпосередньо бойовим підрозділам.

Унікальною особливістю української системи є впровадження бальної системи за підтверджені знищення ворожої техніки. Підрозділи заробляють бали (наприклад, 50 за ракетну систему або 40 за танк) і витрачають їх на нове обладнання. Хоча така гейміфікація має етичні питання та ризики несумісності комплектуючих, вона створила безпрецедентно гнучкий ринок, який зараз намагаються копіювати США. Пентагон уже наказав оснастити всі підрозділи ударними дронами до кінця 2026 року та запускає власну версію платформи Brave1.

Попри технологічну перевагу, американський оборонний сектор стикається з жорсткими бюджетними правилами, які заважають роботі зі стартапами. Конфлікт Пентагону з провідною лабораторією штучного інтелекту Anthropic, яку внесли до чорного списку посеред війни, підкреслює глибоку кризу у відносинах із приватним сектором. Аналітики наголошують: Україна вже засвоїла ці уроки «під вогнем», тоді як США мають обмежений час, щоб перебудувати свою систему заздалегідь, використовуючи український досвід боротьби з іранськими загрозами та сучасними викликами на полі бою.

Як відомо, Україна розробляє дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром зʼявляться системи, здатні діяти навіть в умовах океану.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над більш стабільними дронами. «Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану», – сказав він.

До слова, уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни.

Повідомляється, що одним із варіантів реалізації такої співпраці може стати двостороння угода про передачу озброєнь та захист технологічних секретів. У межах такого формату Україна могла б передати безпілотні технології в обмін на оборонну допомогу.