Житель Тернопільщини погрожував знайомствами в ТЦК для шантажу військовозобов’язаного

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Житель Тернопільщини погрожував знайомствами в ТЦК для шантажу військовозобов’язаного
У суді чоловіку визначили заставу у сумі 242 240 грн
фото прокуратури Тернопільської області

Тернополянин пригрозив військовозобов’язаному, що докладе максимум зусиль для проходження військової служби у найгірших умовах, якщо той не заплатить

Під час телефонної розмови з військовозобов’язаним мешканець Тернопільського району дізнався, що його товариша оголошено в розшук, й пообіцяв посприяти у знятті. Про це, як пише «Главком», повідомили у прокуратурі Тернопільської області.

Чоловік пообіцяв використати свої знайомства у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для того, щоб ухилянта видалили з розшуку у системі «Оберіг». Свої послуги підозрюваний оцінив у 2 000 євро.

Також чоловік пригрозив військовозобов’язаному, що якщо він не надасть обумовленої суми або звернеться ще до когось за допомогою, то докладе максимум зусиль для його мобілізації та проходження військової служби у найгірших умовах.

Під час передачі 2000 євро неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

У поліції повідомили, що слідчі оголосили йому про підозру за частиною  3 статті  369-2 КК України, тобто вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 242 240 грн.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку.

Главком писав, що у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських.  Одним із нападників був староста Соловичівського старостинського округу.

ТЦК військовозобов'язаний ухилянти Тернопіль Тернопільщина

