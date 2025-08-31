У яких областях України зафіксовано порушення з боку ТЦК: офіційні дані

За інформацією оперативного командування «Північ», більшість випадків мають маніпулятивний характер

Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ повідомило про результати моніторингу роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у серпні. Про це інформує «Главком».

У межах ініціативи Генштабу триває оновлення підходів до роботи ТЦК із головною метою – забезпечити максимальну прозорість та відкритість їхньої діяльності для суспільства.

Гпфіка оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ

За місяць у зонах відповідальності підпорядкованих центрів поширювалася інформація про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК. Водночас, як уточнюють у командуванні, 87% цих випадків мають маніпулятивний характер і можуть свідчити про спроби окремих осіб цілеспрямовано дискредитувати законну діяльність ТЦК та знизити рівень довіри до процесу мобілізації.

Серед підтверджених фактів встановлено п’ять інцидентів:

Київ, Полтавська та Черкаська області – по одному випадку, триває розслідування.

Чернігівщина – два інциденти, один із них перебуває на стадії розслідування, інший завершився притягненням військовослужбовця до відповідальності.

Командування наголосило, що всі підтверджені випадки розглядаються в установленому порядку, а оновлена система роботи ТЦК має гарантувати контроль і прозорість, аби уникати зловживань.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні щонайменше 7 312 кримінальних проваджень було зупинено у зв’язку з мобілізацією обвинувачених до лав Збройних сил. Такий механізм з’явився у 2022 році після внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, і відтоді активно використовується судами.

До слова, у місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру.