Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива
Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження
фото: Міноборони

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність

З 1 вересня стартувало обов’язкове використання представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, нагрудних бодікамер. Її мета – забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, підвищити відповідальність як представників центрів комплектування, так і військовозобов’язаних громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Також Міноборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, яка дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання. 

Правила відеофіксації

Міноборони наголошує, що використання боді-камер учасниками груп оповіщення вже врегульоване законодавчо. Згідно з ч. 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур. 

Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива фото 1

Для чіткого врегулювання цього процесу Міноборони затвердило спеціальну інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.

Інструкція передбачає, що:  

  • Уповноважений представник ТЦК та СП, який використовує камеру, зобов’язаний повідомляти про це осіб, відносно яких проводиться фото- і відеофіксація.
  • Запис розпочинається з моменту початку виконання представниками ТЦК та СП службових обов’язків щодо здійснення заходів оповіщення.
  • Відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відеореєстратор військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо).
  • Під час здійснення відеофіксації портативний відеореєстратор закріплюється на форменому одязі військовослужбовця (на грудях або іншим способом). У випадках, пов’язаних з необхідністю якісної фіксації подій, військовослужбовець може тримати портативний відеореєстратор у руках.
  • Учасникам груп оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Контроль та відповідальність

По завершенню роботи представники груп оповіщення передаватимуть пристрої відповідальній особі, яка призначається окремим наказом з-поміж посадових осіб ТЦК та СП. Той перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер. 

«Адмініструвати сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – така архітектура  нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання в роботу системи», – підкреслює Міноборони.

Бодікамери для працівників ТЦК: як працює нова ініціатива фото 2

Термін зберігання записів на сервері ВСП ЗСУ становитиме 30 днів з дати завантаження. Але цей строк може бути збільшено у разі:  

  • використання записів у кримінальних провадженнях або у справах про адміністративні правопорушення як джерел доказів;
  • під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення їх повноважень;
  • під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу;
  • фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП;
  • інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та СП, під час проведення службових розслідувань.

Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування.

Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів.

«Використання боді-камер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу - як представників ТЦК та СП, так і громадян. Записи стануть об’єктивним джерелом інформації у разі виникнення конфліктів чи провокацій. Для громадян боді-камери гарантуватимуть захист від можливих зловживань, таких як неправомірне вручення повісток чи порушення процедур перевірки. Для працівників ТЦК та СП записи стануть захистом від неправдивих звинувачень чи наклепів, що можуть виникати під час виконання ними службових обов’язків», – пояснило Міноборони.

Нагадаємо, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Теги: Міноборони ТЦК

