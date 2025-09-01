ТЦК з бодікамерами: Міноборони розповідає, як це працюватиме

З 1 вересня ТЦК зобов’язали використовувати бодікамери

В Україні з 1 вересня набула чинності норма, яка зобов’язує представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) фіксувати свою роботу на бодікамери. Цей крок має на меті зробити дії груп оповіщення максимально прозорими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Міністерство оборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, яка має уніфікувати та централізувати процес відеофіксації. Як заявив заступник міністра оборони Євген Мойсюк, мета цієї ініціативи – захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК, а також запобігти зловживанням.

Нова система передбачає:

закупівлю уніфікованих камер;

створення централізованого сховища даних;

використання спеціального програмного забезпечення.

Згідно з новими правилами, запис камери має розпочинатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків, і тривати безперервно до їхнього завершення. Винятком може бути лише фіксація військових об’єктів, інформації з обмеженим доступом або особисті потреби працівника.

Євген Мойсюк наголосив, що працівникам суворо заборонено видаляти, змінювати записи, вимикати камеру або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер здійснюється відповідальними особами в ТЦК.

Після завершення роботи записи автоматично завантажуватимуться на захищений сервер, де зберігатимуться щонайменше 30 днів. У випадках, пов’язаних із розслідуваннями, матеріали зберігатимуться довше. За порушення правил використання бодікамер передбачена дисциплінарна відповідальність.

Нагадаємо, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.