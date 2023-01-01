Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж

glavcom.ua
Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж
фото PA MEDIA

Світ вперше зустрів Новий рік без коронавірусних обмежень

Вперше з 2020 року новорічні свята у світі не супроводжувалися ковідними обмеженнями. І жителі планети, що втомилися від карантину, повною мірою скористалися можливістю відзначити Новий рік, пише ВВС.

У Лондоні під час новорічного феєрверку та світлового шоу та вогні феєрверку, і будівля королівської кінної гвардії на якийсь час засвітилися квітами українського прапора. При цьому ведучі говорили про солідарність з Україною, яка в минулому році зазнала нападу з боку Росії; звучала пісня «Стефанія» гурту Kalush Orchestra, який цього року переміг на конкурсі "Євробачення".

Якоїсь миті серед феєрверків виникло зображення померлої у 2022-му королеви Єлизавети II, створене за допомогою кількох десятків дронів.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 1

У Києві діє комендантська година, тому святкувати наступ нового року довелося раніше.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 2

В окупованому українському місті Бахмут на Донеччині мешканці вішали на стіни листки з новорічними побажаннями. У цьому регіоні зараз тривають найзапекліші бої.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 3

Мерія Москви вирішила скасувати феєрверки та масштабні масові заходи на честь Нового року. Червона площа та деякі центральні вулиці були закриті з метою безпеки. Повідомлялося про затримання у Москві та Санкт-Петербурзі.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 4

Сідней зустрів 2023 салютом.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 5

Китайський Новий рік настає лише за три тижні, але в Гонконгу відзначають і Новий рік за Григоріанським календарем.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 6

У китайському Ухані, незважаючи на стрімке зростання захворювань на ковід, люди зібралися на площах і випускали в небо повітряні кулі.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 7

У Токіо останніх хвилин старого року прикрасило кольорове шоу.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 8

Святковий салют в Астані виглядав так:

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 9

У Дубаї центром святкування стала будівля Бурдж-Халіфа – найвища у світі.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 10

Мешканці Матхаре, одного з найбідніших районів кенійської столиці, зустріли Новий рік святковою месою.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 11

Новорічний феєрверк висвітлив небо над парком Різал у Манілі.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 12

А у бразильському Ріо-де-Жанейро на знаменитий пляж Копакабана зустріти новий рік та подивитися на феєрверки прийшли близько двох мільйонів людей.

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж фото 13

 

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

До слова, російські терористи вигадали причину масованого обстрілу столиці України на Новий рік та заявили про нібито «знищення підприємства, яке виготовляло ударні безпілотники». Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на окупаційне Міноборони. 

 

 

 

 

 

Теги: Гонконг Москва Лондон Київ свято Ріо Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж
Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж
У Берліні зафіксовано безпрецедентну кількість нападів на пожежні бригади
У Берліні зафіксовано безпрецедентну кількість нападів на пожежні бригади
Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)
Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
51K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
41K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
31K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
18K
Кличко підтвердив вибухи у Києві

Новини

Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Сьогодні, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Сьогодні, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Сьогодні, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Сьогодні, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Сьогодні, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Сьогодні, 16:20

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту