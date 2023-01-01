Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж

Світ вперше зустрів Новий рік без коронавірусних обмежень

Вперше з 2020 року новорічні свята у світі не супроводжувалися ковідними обмеженнями. І жителі планети, що втомилися від карантину, повною мірою скористалися можливістю відзначити Новий рік, пише ВВС.

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У Лондоні під час новорічного феєрверку та світлового шоу та вогні феєрверку, і будівля королівської кінної гвардії на якийсь час засвітилися квітами українського прапора. При цьому ведучі говорили про солідарність з Україною, яка в минулому році зазнала нападу з боку Росії; звучала пісня «Стефанія» гурту Kalush Orchestra, який цього року переміг на конкурсі "Євробачення".

Якоїсь миті серед феєрверків виникло зображення померлої у 2022-му королеви Єлизавети II, створене за допомогою кількох десятків дронів.

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У Києві діє комендантська година, тому святкувати наступ нового року довелося раніше.

В окупованому українському місті Бахмут на Донеччині мешканці вішали на стіни листки з новорічними побажаннями. У цьому регіоні зараз тривають найзапекліші бої.

Мерія Москви вирішила скасувати феєрверки та масштабні масові заходи на честь Нового року. Червона площа та деякі центральні вулиці були закриті з метою безпеки. Повідомлялося про затримання у Москві та Санкт-Петербурзі.

Сідней зустрів 2023 салютом.

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Китайський Новий рік настає лише за три тижні, але в Гонконгу відзначають і Новий рік за Григоріанським календарем.

У китайському Ухані, незважаючи на стрімке зростання захворювань на ковід, люди зібралися на площах і випускали в небо повітряні кулі.

У Токіо останніх хвилин старого року прикрасило кольорове шоу.

Святковий салют в Астані виглядав так:

У Дубаї центром святкування стала будівля Бурдж-Халіфа – найвища у світі.

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Мешканці Матхаре, одного з найбідніших районів кенійської столиці, зустріли Новий рік святковою месою.

Новорічний феєрверк висвітлив небо над парком Різал у Манілі.

А у бразильському Ріо-де-Жанейро на знаменитий пляж Копакабана зустріти новий рік та подивитися на феєрверки прийшли близько двох мільйонів людей.

Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

До слова, російські терористи вигадали причину масованого обстрілу столиці України на Новий рік та заявили про нібито «знищення підприємства, яке виготовляло ударні безпілотники». Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на окупаційне Міноборони.