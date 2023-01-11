ЗСУ збили безпілотник, яким росіяни намагались атакувати Одещину

Безпілотник атакував Одещину сьогодні опівдні

Близько опівдні повітряна оборона знищила російський безпілотник, яким росіяни намагалися атакувати Одеську область. Про це заявив речник спікера оперативного командування «Південь» Владислава Назарова.

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«Опівдні, 11 січня, спрямований по Одеській області російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», – написав Назаров.

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.