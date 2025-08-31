Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн: Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи

Болгарія виробляє значні обсяги боєприпасів, вибухівки та інших видів озброєння

З початку повномасштабного вторгнення Росії Болгарія передала Україні третину від усього обсягу озброєння, яке було поставлене Європейським Союзом. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії, повідомляє «Главком» із посиланням на BGNES.

Фон дер Ляєн наголосила, що Болгарія має потужну оборонну промисловість, і єдина в ЄС, де найбільший приватний роботодавець працює саме в цій сфері. За її словами, країна виробляє значні обсяги боєприпасів, вибухівки та інших видів озброєння.

«Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи... Ваша галузь є джерелом національної та європейської гордості, за що я вам дякую», – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, західні партнери з «Коаліції рішучих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на понад десяток посадовців із країн Заходу, передає «Главком».

Однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. На першому етапі західні країни можуть забезпечити прикриття винищувачами та системами ППО для аеропортів на заході країни. Успіх цього етапу дозволить поширити ініціативу на інші регіони. Відновлення авіасполучення розглядається як важливий крок для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон.

До слова, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.