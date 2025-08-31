Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн: Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи
фото з відкритих джерел

Болгарія виробляє значні обсяги боєприпасів, вибухівки та інших видів озброєння

З початку повномасштабного вторгнення Росії Болгарія передала Україні третину від усього обсягу озброєння, яке було поставлене Європейським Союзом. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії, повідомляє «Главком» із посиланням на BGNES.

Фон дер Ляєн наголосила, що Болгарія має потужну оборонну промисловість, і єдина в ЄС, де найбільший приватний роботодавець працює саме в цій сфері. За її словами, країна виробляє значні обсяги боєприпасів, вибухівки та інших видів озброєння.

«Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи... Ваша галузь є джерелом національної та європейської гордості, за що я вам дякую», – додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, західні партнери з «Коаліції рішучих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на понад десяток посадовців із країн Заходу, передає «Главком».

Однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. На першому етапі західні країни можуть забезпечити прикриття винищувачами та системами ППО для аеропортів на заході країни. Успіх цього етапу дозволить поширити ініціативу на інші регіони. Відновлення авіасполучення розглядається як важливий крок для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон.

До слова, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

Теги: Болгарія озброєння Урсула фон дер Ляєн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ з 2020 року
Далекобійна зброя: як Німеччина інвестує в Україну
2 серпня, 22:00
Загалом союзники мають намір надати Україні зброї на суму до $10 млрд
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
2 серпня, 00:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11071 танків
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 серпня, 07:23
У 2019 році під час інциденту з прототипом загинули п’ятеро співробітників «Росатому»
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
13 серпня, 22:42
Візит президента України до Брюсселя відбувається напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
17 серпня, 15:58
Розбір завалів на місці вибуху, Рязанська область
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
17 серпня, 16:36
Загальна вартість угоди може становити $825 млн
США схвалили продаж Україні ракет ERAM
29 серпня, 00:27
В Україні працюють секретні заводи дронів – Politico
В Україні працюють секретні заводи дронів – Politico
Сьогодні, 00:53

Події в Україні

Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн
Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників
У Черкасах блогерки влаштували вечірку в День пам’яті загиблих захисників
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
6268
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3790
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3535
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів
2469
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua