США схвалили продаж Україні ракет ERAM

Контракт буде фінансований коштом Данії, Нідерландів, Норвегії, а також через програму Foreign Military Financing (FMF) зі Сполучених Штатів

Державний департамент США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди може становити $825 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Згідно із запитом України, контракт передбачає закупівлю:

3350 ракет ERAM – новітніх високоточних авіаційних боєприпасів розширеної дальності.

3350 інтегрованих систем навігації GPS/INS (EGI) з модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code або M-Code для підвищення точності наведення.

Крім ракет, до пакету також увійде:

контейнери для транспортування;

пускові вузли;

запасні частини та додаткове обладнання;

програмне забезпечення для управління;

системи планування місій;

технічна документація, матеріали для навчання;

транспортна логістика;

технічна підтримка та програмне забезпечення від американських фахівців.

У Держдепі наголосили, що цей продаж відповідає зовнішній політиці США і зміцнює національні інтереси безпеки, надаючи Україні технології для ефективного захисту та підтримання регіональної стабільності.

У США підкреслили, що постачання ERAM не змінить військовий баланс у регіоні, оскільки ці боєприпаси призначені для оборонних цілей. Контракт буде фінансований коштом Данії, Нідерландів, Норвегії, а також через програму Foreign Military Financing (FMF) зі Сполучених Штатів.

Це рішення є офіційним схваленням угоди, проте її остаточна вартість і терміни будуть визначені після підписання всіх деталей контракту. Конгрес США вже отримав необхідну сертифікацію щодо наміру реалізації угоди.

Як повідомлялося, українська крилата ракета великої дальності «Фламінго» вийшла на серійне виробництво. Наразі планується виготовляти близько 200 екземплярів на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як розповіла генеральна директорка і технічна директорка компанії «Fire Point» Ірина Терех, «Фламінго» – ракета повністю українського виробництва, без залучення іноземних комплектуючих. Вона здатна нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і долати відстань до 3000 кілометрів, що дозволяє їй уражати цілі на території Росії.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.