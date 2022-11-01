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«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському

Надія Клочко
glavcom.ua
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
Пригожин приємно висловився про Зеленського
фото з відкритих джерел

Євген Пригожин заявив, що вважає українського президента «симпатичним хлопцем»

Засновник російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», назвав українського президента Володимира Зеленського «симпатичним хлопцем» та відзначив його впевненість у собі. Так Пригожин відповів на запитання російського журналіста про те, хто небезпечніший для РФ сьогодні – Зеленський чи російський публіцист Олександр Невзоров.

«Ви порівнюєте Зеленського і Невзорова. Зеленський хоч і є президентом країни ворожої зараз Російській Федерації, але все ж таки він – твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець», – вважає засновник ПВК «Вагнера».

Водночас Невзорова Пригожин назвав «балакуном». Журналіст у його очах програє Зеленському.

«А про Олександра Глібовича я цього сказати не можу. Він гарно говорить, у нього хороші мовні звороти, хоча останнім часом все це трішки пахне некрофілією і, чесно кажучи, він чарівний, але балакун», – зазначив Пригожин.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни раніше повідомив, що засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин продовжив свої зусилля для підвищення свого статусу серед російських еліт. 

Днями Пригожин направив до генеральної прокуратури РФ заяву, в якій закликав обмежити у Росії доступ до відеосервісу YouTube.

Раніше Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Також ISW повідомляв, що Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі. 

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Теги: ПВК Вагнера Володимир Зеленський росія

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