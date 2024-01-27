Британська розвідка про бої біля Авдіївки: Росія наступає з трьох напрямків

Окупанти ведуть бої на околицях східного кварталу Авдіївки

Захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків. Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Британії.

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Росія продовжує наступ на кількох напрямках з метою захоплення Донбасу. Так, 21 січня ворог захопив селище Крохмальне у Харківській області й 18 січня – Веселе поблизу Бахмута. Утім, як кажуть розвідники, це не мало стратегічного значення, оскільки довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а Крохмального – 45. У той час як Росія має такі «здобутки», Україна зосереджується на активній обороні.

Британські розвідники фіксують, що Авдіївка залишається головним пріоритетом для ворога, який веде тристоронній наступ, щоб оточити місто з півдня й півночі. Зокрема, окупанти ведуть бої на околицях східного кварталу Авдіївки. При цьому ворог зазнав значних втрати у живій силі й бронетехніці завдяки ударам українських безпілотників.

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«За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року», – йдеться у звіті.

Українські контратаки стримують ворога від подальшого просування вглиб міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів, резюмує розвідка Британії.

Нагадаємо, що, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), українські війська ведуть позиційні бої на більшості напрямків та нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська скупчили біля Авдіївки 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.