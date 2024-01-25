На фронті загинув український співак Богдан Соломко

Воїн працював парамедиком у лавах «Правого сектора»

На фронті загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко, який мав позивний Паваротті. Він був родом із міста Сарни. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

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Чоловікові був 31 рік. Він працював парамедиком у лавах «Правого сектора». Ще з початку повномасштабної війни в Україні він разом із батьком і братом пішов захищати Батьківщину від ворогів.

20 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку Соломко загинув. Поблизу перебував його брат, який також зазнав серйозних травм, але попри це зміг евакуювати тіло Богдана з бойового поля.

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«Паваротті повертається на щиті! Саме такий позивний був у Богдана, він боровся за державу, за культуру, яку ніс у маси, за незалежність нашої держави! Він був неперевершеним у всьому! Навіки в строю! Вічна слава і пам'ять Герою...», – зазначили в Сарненській міськраді.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник. Актору було 36 років, він народився у Кривому Розі. Закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. Працював у театрах «Біла Ворона», «Особистості», в Луганському академічному театрі. Колесник брав участь у зйомках серіалів «СуперКопи», «Опер за викликом», «Топтун», «Маестро» та «Виходьте без дзвінка».