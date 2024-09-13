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Іспанія побудує завод із виробництва зеленого водню потужністю в 25 МВт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Іспанія побудує завод із виробництва зеленого водню потужністю в 25 МВт
фото з відкритих джерел

BP та Iberdrola фінансуватимуть по половині проекту, але вони не розкривають вартість будівництва заводу

Іспанська компанія з відновлюваної енергетики Iberdrola і британський BP заявила в четвер, що вони погодилися побудувати 25-мегаватний завод із виробництва зеленого водню в Кастельоні, на східному узбережжі Іспанії.

Проект, який отримає субсидію ЄС у розмірі 15 мільйонів євро (16,5 мільйонів доларів), покликаний допомогти ВР зменшити викиди вуглекислого газу нафтопереробного заводу в Кастельоні, йдеться у спільній заяві обох компаній.
 
BP та Iberdrola фінансуватимуть по половині проекту, але вони не розкривають вартість будівництва заводу.

Виробництво зеленого водню використовує електроенергію від відновлюваних електростанцій, таких як вітрові та сонячні, для відділення водню від води за допомогою електролізу, і є частиною європейської стратегії боротьби з викидами вуглецю та підвищення енергетичної безпеки.

Нагадаємо, виробник екологічно чистого водню Lhyfe, розробник берегової вітрової енергетики OX2 та інноваційна фірма з виробництва зелених добрив Velarion об’єднують зусилля, щоб створити один із найбільших промислових кластерів Європи на основі екологічно чистого водню. Запропонований кластер, який використовує енергію вітру для виробництва зеленого водню, а потім використовує його для виробництва вуглецево-нейтральних добрив, буде розташований у шведському муніципалітеті Онге.

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Теги: завод водень альтернативна енергетика Іспанія

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