Окупанти перекрили Керченський міст: ЗСУ прокоментували

Окупанти звузили прохід, розставили баржі, щоб полегшити контроль, зменшуючи акваторію, яку постійно треба відслідковувати

Росіяни перекрили Керченський міст, бо бояться повтору ситуації, коли одна з вантажівок чомусь вибухнула на мосту, відповідно роблять все для того, щоб максимально забезпечити безпеку на цьому об'єкті. Про це заявив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

«Наскільки ефективно? Враховуючи те, що в акваторії Чорного моря кораблі, які мають забезпечувати патрулювання і охорону цього мосту, відсутні в принципі, від слова зовсім, на відміну від минулого року, коли їх там було від 10 до 14 одиниць одночасно біля того мосту в Керченській протоці, то, звісно, вибір в них невеликий», – вважає Плетенчук.

Він прокоментував ситуацію про сьогоднішнє перекриття Керченського мосту, яке відбулось вранці.

«До речі, зранку він був перекритий (Керченський міст - «Главком»), і загалом жаліються ці «нелегальні туристи». Знаєте, є нелегальні мігранти, а з Росії – нелегальні туристи. Це таке нове явище. Вони жаліються, що перетнути зараз адміністративний кордон Криму, заїхати на міст, приблизно, процедура дуже схожа на перетин державного кордону. Настільки там зараз все ускладнено. Ускладнено із зрозумілих причин», – наголосив капітан.

За його словами, окупанти звузили прохід, розставили баржі, щоб полегшити контроль, зменшуючи акваторію, яку постійно треба відслідковувати.

«Це один із елементів побудови цієї «системи» оборони і, відповідно, постійно в повітрі перебувають кілька одиниць, це гелікоптери і патрульні літаки. Причому використовують іноді досить застарілі зразки, як «Бе-12» та«Ан-26», які вже відпрацювали свій термін. Там висить не тільки патрульна авіація, а і розвідники. Це і бомбардувальники і винищувачі. Наприклад, «родина» літаків Сухого представлена там, мабуть, в повному складі. Починаючи від застарілих моделей»,– підсумував речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, станом на 23 липня у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.



