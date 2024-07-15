Загроза наступу із півночі: Зеленський розтлумачив заяви Буданова

Володимир Зеленський: «Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову, і він сказав, що трохи не так його зрозуміли»

Громадськість трохи невірно розтлумачила заяви начальника військової розвідки Кирила Буданова про загрозу наступу окупантів на півночі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Зокрема, його попросили прокоментувати заяву Буданова про підготовку російського наступу з півночі. А також розповісти, що треба Україні, щоб відбити його.

«Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову, і він сказав, що трохи не так його зрозуміли. Ми розуміємо, що наступи можуть бути… просто можуть бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація, на мою думку та на думку командування ЗСУ. Вважаємо, що на Харківщині зроблено серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі», – зазначив Зеленський.

За його словами, зупинка наступу росіян у Харківській області дозволила затягнути туди війська з різних куточків, що стояли вздовж російсько-українського кордону. І це унеможливило накопичення сильного угруповання на інших ділянках.

«Це те, про що я отримав інформацію і ділюся з вами. Те, що маю від різних розвідок нашої держави», – додав Зеленський.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.