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Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
Марина Порошенко підставила плече чоловіку: намагається скасувати арешт майна у судах
фото: Марина Порошенко/Facebook

Більше трьох років нерухомість, земельні ділянки, частки у низці компаній родини Порошенка арештовані у рамках «вугільної справи»

Депутатка Київради, дружина експрезидента Марина Порошенко оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках «вугільної» справи, за якою Петру Порошенку висунуті звинувачення за тяжкими статтями «Державна зрада» і «Сприяння у створенні терористичної організації».

За даними «Главкома», колишня перша леді вже дійшла у своїй боротьбі за статки  до Верховного суду. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Вугільна» справа вийшла на фінальну пряму».

Ключовий аргумент дружини колишнього президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, «набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна».

Марина Порошенко намагається скасувати арешт майна свого чоловіка, експрезидента Петра Порошенка
Марина Порошенко намагається скасувати арешт майна свого чоловіка, експрезидента Петра Порошенка
дані: сайт Київського апеляційного суду

Як з’ясував «Главком» спочатку апеляційна інстанція повернула скаргу дружини Порошенка, бо та не пояснила, чому пропустила терміни оскарження (арешт майна було ухвалено 6 січня 2022 року, а час на його оскарження відводиться кілька днів). Попри цю невдачу Марина Порошенко не здалася і пішла до Верховного суду. 10 червня 2025 року – дата, на яку заплановано його засідання.

Чотири місяці Верховний суд вивчав касаційну скаргу Марини Порошенко на рішення апеляції і, врешті, призначив розгляд по суті
Чотири місяці Верховний суд вивчав касаційну скаргу Марини Порошенко на рішення апеляції і, врешті, призначив розгляд по суті
дані: Опендатабот

Повний перелік арештованого майна п’ятого президента відсутній у відкритих джерелах. Відповідна ухвала від 6 січня 2022 року, видана слідчою суддею Печерського райсуду Вітою Бортницькою, досі не з’явилася у судовому реєстрі.

Інформацію про заблоковане майно журналістам вдалося отримати лише в апеляційній інстанції, в якій безуспішно намагалися зняти арешт адвокати Порошенків.

«Главком» наводить перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках «вугільної» справи:

  • квартира  загальною площею 68,2 кв. м у Вінниці;
  • квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві;
  • житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом;
  • дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га;
  • частки в інвестиційному фонді «Прайм Ессетс Кепітал», ПрАТ «Київський завод експериментальних конструкцій», страховій компанії «Країна», «Міжнародному інвестиційному банку», ТОВ «Інвест Консалт», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ПАТ «Севастопольський морський завод», ТОВ «Жил-Уют», ДП «Севморрос», ТОВ «Сефморверф», АТП «Севмортранс», ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», ТОВ «Медсервіс-Плюс», ТОВ «Фірма «Екран», ТОВ «Максимум ТВ-Київ», ТОВ «Максимум ТВ-Донецьк», ТОВ «Максимум ТВ-Миколаїв», ДП «Телерадіокомпанія «НБМ – Запоріжжя»; ТОВ «Автор ТВ», ТОВ «Максимум ТВ-Дніпропетровськ»;
  • гроші на рахунках у «Міжнародному інвестиційному банку»;
  • 42 картини.

Додамо: на початок лютого 2025 року досудове розслідування за підозрою трьох фігуратнів, які в судових документах фігурують лише за першими літерами прізвищ, К. (Кузяри – «Главком»), М. (Медведчука – «Главком»), П. (Порошенка – «Главком») завершено. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні не складався, оскільки підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів справи.

Що стосується четвертого фігуранта, ексміністра Володимира Демчишина, то слідство, не називаючи його прізвища, поінформувало: його справу виділено в окреме провадження. Це пов’язано з тим, що колишнього топпосадовця оголошено у розшук через переховування за кордоном.

За версією слідства, Медведчук, Порошенко, Кузяра і Демчишин організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областях, у той час, коли ці підприємства фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». У «вугільну» справу експрезидента Порошенка начебто залучив Віктор Медведчук восени 2014 року. Кум Путіна допомагав Кремлю відновити постачання вугілля з захопленого Донбасу на українські території. Також Медведчук втягнув у схему бізнесмена і радника колишніх міністрів енергетики часів Януковича Сергія Кузяру.

Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана.

Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оброни 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості альтернативного вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Тобто створював передумови, аби повернутися до постачань з Донбасу, який вже був окупований. Після цього поставки імпортного палива припинилися, а міністр Демчишин взявся за відновлення поставок вугілля з держпідприємств «Луганськвугілля» та «Шахта імені Кисельова», які вже були захоплені російськими терористами.

Слідство вважає, що загалом Україна заплатила на рахунки «Луганськвугілля» та «Шахти імені Кисельова» 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою. Правоохоронці доходять висновків: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР»…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

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Теги: ДБР Петро Порошенко Марина Порошенко майно арешт війна

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