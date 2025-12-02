Зеленський й перша леді зустрілися з президенткою Ірландії

Під час зустрічі окрема увага була приділена переговорному процесу щодо вступу України у Європейський Союз

У Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.

фото: Офіс президента

«Одна з головних тем обговорення – повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна цінує, що Ірландія є учасницею Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, та розраховує на підтримку резолюції щодо дітей, яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї ООН уже завтра. Під час зустрічі також говорили про долучення Національного університету Ірландії (Корк) та Ірландського національного університету (Голвей) до Глобальної коаліції українських студій», – наголошує Офіс президента.

фото: Офіс президента

Також окрема увага була приділена переговорному процесу щодо вступу України у Європейський Союз. Президенти обговорили можливі кроки та рішення, які дадуть змогу досягти одностайного рішення всіх держав – членів Євросоюзу. Володимир Зеленський подякував Ірландії за підтримку.

Крім того, говорили про співпрацю в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, створення умов для реабілітації та соціалізації українських воїнів і будівництво укриттів в українських школах.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії.