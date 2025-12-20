Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці

Президент подякував Португалії за повагу та підтримку української громади, яка знайшла прихисток у цій країні

Україна та Португалія офіційно закріпили намір спільно виробляти морські безпілотники

Київ продовжує посилювати оборонну співпрацю з партнерами. Цього разу йдеться про один із найбільш перспективних напрямків сучасної війни – морські дрони. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з очільником португальського уряду.

Президент наголосив на стратегічній важливості цієї домовленості.

🇵🇹🇺🇦Україна та Португалія домовились про партнерство для виробництва морських дронів, – Зеленський



«Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні. Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб… pic.twitter.com/DAuvJKq4gX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 20, 2025

«Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів… Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту», – зазначив Зеленський.

Окрім технологічного партнерства, Португалія надає й суттєву фінансову підтримку. Зеленський подякував Лісабону за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американську зброю.

Також Португалія підтримала масштабне загальноєвропейське рішення щодо фінансових гарантій безпеки.

«Це 90 мільярдів євро для України на найближчі роки – дуже відчутно», – підкреслив президент.

Візит Луїша Монтенегру мав і гуманітарну складову. Португалія активно долучається до відновлення освітньої інфраструктури, що постраждала від війни. Зокрема, йдеться про допомогу українським школам у Чернігові та Черкасах.

Президент також подякував Португалії за повагу та підтримку української громади, яка знайшла прихисток у цій країні.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, уже попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України.

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.

За словами президента, українські представники попрямували до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.