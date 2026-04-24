Буданов прокоментував обмін полоненими

Буданов: Працюємо далі, аби повернути всіх наших додому

Повернення захисників додому – це результат постійного й складного переговорного процесу, який  не припиняється ні на мить. Сьогодні до України повернулися ще 193 захисники, що стало вже 5-м успішним обміном з початку року.

Голова Офісу президента Кирило Буданов, під фактичним керівництвом якого триває процес,

зазначив, що це фактично другий етап Великоднього обміну, який через складнощі переговорного процесу був перенесений. Водночас він неодноразово підкреслював, що деталі домовленостей не розголошуються. Але така «тиха дипломатія» дає результати.

«Черговий обмін, здійснений командою Координаційного штабу, відбувся успішно - 193 наші оборонці повернулися з російського полону, їм уже надають медичну та іншу необхідну допомогу», – пише Буданов.

Нагадаємо, що після повернення 182 українців на Великдень Буданов заявив, що наступний обмін відбудеться дуже скоро: «Я сподіваюся, що буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури».

Керівник ОП подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів за допомогу в організації повернення наших захисників.

Зазначимо, що Буданов, очоливши Офіс президента, виніс питання повернення наших захисників на міжнародний переговорний процес. І це питання є одним з головних треків сьогодні.

З початку 2026 року це вже п’ятий обмін, завдяки чому до України вдалося повернути понад 700 захисників.

«Працюємо далі, аби повернути всіх наших полонених в Україну, аби кожна сім’я, яка продовжує чекати, почула довгождану добру звістку – «Нарешті вдома»», – зазначив Кирило Буданов.

Теги: обмін полоненими Офіс президента Кирило Буданов

