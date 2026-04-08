Нардеп розповів про зміну відносин з Банковою після приходу Буданова

Депутат Мовчан каже про «потепління» у відносинах між парламентом та Офісом президента

Очільник Офісу президента Кирило Буданов орієнтований на досягнення практичного результату, що позитивно вплинуло на взаємодію Банкової і парламенту. Про це розповів нардеп «Слуги народу» Олексій Мовчан в етері Радіо Свобода.

За словами Мовчана, комунікація між законодавчою владою та Офісом президента стала більш глибокою і предметною, без спроб нав’язувати директиви.

«Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Мається на увазі, що не спускають якісь задачі або директиви, а просто розбираються, задають питання. Це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина (ред. – Буданов) хоче результату», – зазначив нардеп.

Мовчан пов’язує «потепління» у відносинах між парламентом та Офісом президента з ініціативністю самого Буданова, який, за його словами, орієнтований на глибше розуміння позицій сторін.

«Власне це певне потепління, я би сказав, між парламентом і Офісом президента, в першу чергу головою Офісу президента, тому що він проявляє таку ініціативу», – констатував він.

Нардеп додав, що активізація діалогу відбувається на тлі необхідності ухвалення пакета законів, пов’язаних із міжнародною допомогою, співпрацею з фінансовими інституціями та виконанням євроінтеграційних зобов’язань України.