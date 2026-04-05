Буданов: приказка «Не я б’ю - верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Буданов: приказка «Не я б’ю - верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення
Керівник Офісу приділив увагу традиційному вітанню Вербної неділі
Глава Офісу президента привітав українців із Вербною неділею

Керівник Офісу президента генерал-лейтенант Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди великих християнських свят. У Telegram-каналі очільник Офісу президента провів паралелі між біблійними символами та сучасною боротьбою українського народу за виживання.

Буданов підкреслив, що хоча українці сьогодні відзначають свята за різними календарями та обрядами, їх об’єднує спільний сенс – шлях через випробування до відродження.

«Символізм Воскресіння – шлях через важкі випробування і, зрештою, подолання смерті – це ключова історія, яка завжди додавала нам сил на шляху до свободи», – написав він.

Окремо керівник Офісу приділив увагу традиційному вітанню Вербної неділі. Він зазначив, що в умовах повномасштабної війни відома приказка «Не я б’ю – верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення.

За словами Буданова, сьогодні українські захисники буквально «б’ють ворога», аби забезпечити мир у кожній оселі. Головна мета цієї боротьби – щоб у домівках українців лунав дитячий сміх, а на столах були посвячені паски та вербові гілки.

Очільник Офісу президента закликав українців цінувати час, проведений у колі родини, нагадавши, що кожна така мить радості стала можливою виключно завдяки жертовності Сил безпеки і оборони.

«Пам’ятаймо – такі моменти можливі лише завдяки нашим воїнам, які і в свято, і в будень боронять Україну», – додав він.

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
