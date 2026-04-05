Буданов: приказка «Не я б’ю - верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення

Глава Офісу президента привітав українців із Вербною неділею

Керівник Офісу президента генерал-лейтенант Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди великих християнських свят. У Telegram-каналі очільник Офісу президента провів паралелі між біблійними символами та сучасною боротьбою українського народу за виживання.

Буданов підкреслив, що хоча українці сьогодні відзначають свята за різними календарями та обрядами, їх об’єднує спільний сенс – шлях через випробування до відродження.

«Символізм Воскресіння – шлях через важкі випробування і, зрештою, подолання смерті – це ключова історія, яка завжди додавала нам сил на шляху до свободи», – написав він.

Окремо керівник Офісу приділив увагу традиційному вітанню Вербної неділі. Він зазначив, що в умовах повномасштабної війни відома приказка «Не я б’ю – верба б’є» набула нового, цілком конкретного військового значення.

За словами Буданова, сьогодні українські захисники буквально «б’ють ворога», аби забезпечити мир у кожній оселі. Головна мета цієї боротьби – щоб у домівках українців лунав дитячий сміх, а на столах були посвячені паски та вербові гілки.

Очільник Офісу президента закликав українців цінувати час, проведений у колі родини, нагадавши, що кожна така мить радості стала можливою виключно завдяки жертовності Сил безпеки і оборони.

«Пам’ятаймо – такі моменти можливі лише завдяки нашим воїнам, які і в свято, і в будень боронять Україну», – додав він.