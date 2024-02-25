Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон

Число українців, що потрапили в полон під Авдіївкою, невелике, запевнив Буданов

Складено список українських бійців, які опинилися в руках ворога

При виході з Авдіївки Донецької області у зв'язку з оточенням міста російськими загарбниками, у російський полон потрапила невелика кількість бійців Сил оборони України. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав журналістам у кулуарах на форумі «Україна. Рік 2024», передає кореспондент «Главкома».

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Зокрема, у нього запитали, чи відомо, скільки українських захисників потрапило у полон при виході з Авдіївки.

«Мені просто треба подивитися, цифра невелика», – сказав Буданов.

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Також він сказав, що складено список українських бійців, які потрапили в полон.

«Це ніякі не тисячі. І не сотні», – сказав Буданов.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.