Визволення Криму: Буданов анонсував серйозну спецоперацію на півострові

Буданов заявив, що мешканці Криму, які живуть в окупації вже 10 років, повинні знати, що їх не забули

За словами Буданова, операції в Чорному морі – це перевірка «правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти»

Українські диверсійні рейди у Чорному морі – це підготовка до «серйозної операції» в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у документальному фільмі «Війна за море: від Дніпра до Криму».

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За його словами, операції в Чорному морі – це перевірка «правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти».

Він зазначив, що це «хороший посил» для мешканців півострова, які живуть в окупації вже 10 років. «Багато хто вірить у те, що їх забули», – сказав Буданов.

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Нагадаємо, 5 березня у Криму було знищено патрульний корвет Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов». У військовій розвідці заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. Судно знищили дронами Magura V5.

Під час знищення російського патрульного корабля було поранено щонайменше 27 окупантів, безповоротні втрати загарбників – семеро моряків.

До відома, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Збройні сили України здатні звільнити тимчасово окупований Крим. Це можливо у разі продовження поставок озброєння від союзників. Джонсон зауважив, що раніше всі думали, що президент Росії Путін ніколи не віддасть Крим, тому Україні варто хоча б відвоювати сухопутний коридор. Утім, за його словами, пізніше Захід повірив у повернення Криму.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, влучні удари Збройнил сил України по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) РФ змушують росіян переоцінити свої спроможності поблизу західного Криму.