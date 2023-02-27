Хвилина мовчання: згадаймо льотчика-винищувача та Героя України Дмитра Коломійця

Чоловік загинув у перший день війни у повітряному бою, прикриваючи побратимів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Коломійця.

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Майор Дмитро Коломієць – льотчик-винищувач. Він одним із перших зустрів ворога. З самого ранку 24 лютого, коли більшість українців ще спокійно спали та не підозрювали, що розпочалась широкомасштабна війна, 48-річний офіцер вступив у повітряний бій із загарбниками на Хмельниччині. Дмитро героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації. Це дозволило врятувати побратимів, проте сам чоловік був збитий літаком окупантів. Він свідомо пішов на смерть…

Дмитро народився 1973 року в місті Біла Церква на Київщині. Закінчив Озерненську гімназію на Житомирщині, а згодом вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, по завершенню якого був направлений на службу в Озерне.

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Рідні розповідають, що вибір професії для Дмитра був очевидним. Батько – військовий льотчик, тож дитинство промайнуло на аеродромах та гарнізонах. Та й бабуся служила у зенітних військах, отримала безліч нагород, була сміливою та рішучою.

Дмитро мав чимало захоплень: музика, байдарки, техніка. Та на першому місці завжди були літаки. Тож, коли хлопець упевнено подав документи до Чернігівського льотного училища, це зовсім нікого не здивувало. Вчився – на відмінно, адже батько завжди казав, наскільки важливо у авіації бути професіоналом. Дмитро все впевненіше почував себе за штурвалом та швидко став справжнім асом. Служив льотчик на Житомирщині, опанував літаки Су-27, МіГ-29, Л-39.

У Героя залишились донька Уляна та дружина Людмила, із якою разом прожили 24 роки. Жінка працює виховательською у місцевому дитячому садочку. Вона точно зуміє пояснити маленьким українцям, що таке справжній патріотизм та героїзм…

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майору Дмитру Коломійцю присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.