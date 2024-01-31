Американські високоточні бомби вже прямують на фронт – заступниця держсекретаря США

«Розумна бомба» може вражати цілі на відстані до 150 км

Ground-Launched Small Diameter Bomb називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою»

Американські бомби Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у межах допомоги від США. Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила на брифінгу у Києві.

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Нуланд нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення росіян українським захисникам вдалося деокупувати 50% територій, які намагався захопити агресор. Також значних збитків було завдано сухопутним військам РФ та Чорноморському флоту РФ. Це призвело до зростання української економіки від 4% до 5%, чому «країни світу мають позаздрити».

Також Нуланд наголосила, що США продовжують передавати Україні допомогу у сфері безпеки.

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«Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легкі бомби малого діаметра, які прямують на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу», – зазначила Нуланд.

Заступниця держсекретаря розповіла, що у Києві вона спілкувалася про клімат для міжнародних інвестицій та продовження розвитку українських інституцій, що необхідно для боротьби з корупцією та тіньовою економікою.

Glsdb (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад – бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою». Вона поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Понад 100 кг бомба Glsdb спільно розроблена компаніями Boeing і Saab. Боєприпас прикріплюється до ракетного двигуна і випускається з різних наземних пускових установок. В арсеналі США є подібна версія бомби, проте вона запускається з повітря.

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Зброя може завдавати удари на відстані до 150 км. Також вона має крила, що розкриваються після запуску. Для наведення на ціль боєприпас використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.

Як повідомлялося, Україна може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності Glsdb

Нагадаємо, до України прибула заступниця Ентоні Блінкена Вікторія Нуланд.

До слова, Сполучені Штати та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні.