Головна Світ Політика
search button user button menu button

Співпраця України та Словаччини: яка доля приватних військових контрактів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Співпраця України та Словаччини: яка доля приватних військових контрактів
Боєприпаси для України виробляються на напівдержавних підприємствах Словаччини
фото ілюстративне

Уряд Словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил

Словаччина не розриватиме приватні військові контракти з Україною. Про це заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, пише hnonline.sk.

Пеллегріні нагадав, боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах Словаччини. А на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку.

При цьому він зазначив, що уряд Словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил. Однак, за його словами, це не означає, що Словаччина відвертається від України.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає Словаччина пакет фінансової допомоги Україні наступного тижня на саміті ЄС у Брюсселі, Пеллегріні зазначив, що рада коаліції ще не обговорювала це питання. Водночас він додав, що Словаччина належить до тих країн, які хочуть переконатися, що сума в 50 мільярдів для України не залишиться безконтрольною і ці ресурси «не опиняться в руках спекулянтів».

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну Росії – це віддати частину території України Росії, і знову заявив, що виступає проти членства України в НАТО.

Нагадаємо, 24 січня, в Ужгороді проходить зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зазначимо, посол України у Словаччині Мирослав Кастран в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.

Теги: Словаччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів Центробанку
Reuters: ЄС навряд чи конфіскує заморожені російські активи
Вчора, 06:20
ФСБ та ГРУ шукають проблемні точки в електораті інших країн і проводять там активні заходи
Ми програємо інформаційну війну у світі
23 сiчня, 10:04
Як пише видання, ЄС контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції, якщо вона ризикує знизити ціни в Польщі та інших сусідніх з Україною країнах
У ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн
22 сiчня, 15:21
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США назвав головну умову затвердження допомоги для України
18 сiчня, 04:23
В КНДР створення ракет є другим національним пріоритетом після створення ядерних зарядів
Чому у Північної Кореї ракети є, а в Україні немає
8 сiчня, 14:34
Рада держоборони Естонії збереться для обговорення війни в Україні
Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні
6 сiчня, 10:14
Ворог продовжує атакувати ракетами українські міста
Чи дійсно Захід не помітив останні ракетні атаки на Україну?
4 сiчня, 20:00
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України
3 сiчня, 03:40
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
29 грудня, 2023, 08:07

Політика

Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
Німеччина повідомила про заплановану допомогу Україні на 2024 рік
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ
Британія знайшла вихід із ситуації щодо надання ракет Taurus Україні – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua