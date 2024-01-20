Ракетна загроза з моря зростає: РФ вивела в море носій «Калібрів»

У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі

Станом на ранок 20 січня Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом крилатих ракет «Калібр» до восьми штук. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Загалом у Чорному морі перебувають два ворожі кораблі.

В Азовському морі ворог тримає один корабель.

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У Середземному морі також один ворожий корабель.

ВМС повідомляють також, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.