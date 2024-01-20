Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна загроза з моря зростає: РФ вивела в море носій «Калібрів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна загроза з моря зростає: РФ вивела в море носій «Калібрів»
Ракетоносій має загальний залп «Калібрів» до восьми штук
фото з відкритих джерел

У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі

Станом на ранок 20 січня Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом крилатих ракет «Калібр» до восьми штук. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Загалом у Чорному морі перебувають два ворожі кораблі.

В Азовському морі ворог тримає один корабель.

У Середземному морі також один ворожий корабель.

Ракетна загроза з моря зростає: РФ вивела в море носій «Калібрів» фото 1

ВМС повідомляють також, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

 

Теги: окупанти Чорне море корабель ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судно прямувало із Саудівської Аравії до Індії
Дрон влучив у торгове судно в Індійському океані
23 грудня, 2023, 15:57
У порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних
27 грудня, 2023, 16:24
Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки
Знищення російського корвета «Тарантул»: з'явилися супутникові знімки
19 сiчня, 23:10
Ідентифікувати кораблі не вийшло
З бухти Феодосії вийшли два російські судна
26 грудня, 2023, 22:20
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
Стало відомо, куди РФ забрала кораблі з Феодосії
28 грудня, 2023, 12:50
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
Знищення корабля РФ у Феодосії: розвідка Британії пояснила потужний вибух
28 грудня, 2023, 14:38
Росіяни передислокували свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ
Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України
6 сiчня, 08:09
Хусити запустили ракету, яка впала за 400-500 метрів від танкера
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
13 сiчня, 00:47
У морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр»
Уперше за місяць Росія збільшила вдвічі кількість ракетоносіїв у морі
18 сiчня, 11:58

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8234
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7191
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua