Розвідка показала ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу

У вересні минулого року розвідники повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу

Кілька місяців тому бійці Головного управління розвідки зачистили агрегатний завод у Вовчанську. У день народження Степана Бандери розвідники показали ексклюзивне відео операції.

Розвідники опублікували відео штурму та зачистки 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу. «Втримати незалежність можна лише після значної боротьби, проливши «кров нації», після чого свобода набуває справжньої цінності», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає ГУР, зачистка Вовчанського агрегатного заводу була однією з найскладніших фронтових місій 2024 року, здійснена воїнами спецпідрозділу «Тимура».

На оприлюдненому відео можна побачити:

штурмові дії;

вогневу підтримку 120-мм міномета;

взяття в полон російських окупантів;

роботу бойових медиків.

Нагадаємо, підрозділи ГУР у вересні 2024 року повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.

До слова, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією.