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Міноборони Росії скопіювало українські військові ідеї

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони Росії скопіювало українські військові ідеї
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов зробив заяву про російські безпілотники
фото: скріншот з відео

Андрій Білоусов зауважив, що Росія за добу застосовує по Україні нібито понад 3,5 тис. дронів

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов запропонував сформувати новий рід військ – Війська безпілотних систем. Про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ.

Андрій Білоусов зауважив, що Росія за добу застосовує по Україні нібито понад 3,5 тис. дронів. Крім того, російське військове керівництво заявило про наміри відмовитися від великих військових складів і паливних баз на користь «розподіленої ешелонованої мережі складів».

Зауважимо, що обидві ці ідеї – виділення Сил безпілотних систем в окремий рід військ та створення мережі дрібніших складів – вже реалізовані в Україні.

Як повідомлялося, 16 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом Збройних сил України.

Нагадаємо, що російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям.

Також російський диктатор Володимир Путін під час виступу на розширеній колегії міністерства оборони РФ заявив, що 2024 рік нібито став «знаковим» у досягненні цілей у війні проти України. За словами Путіна, російські війська «взяли під контроль 189 населених пунктів», а штатна чисельність збройних сил нібито зросла до півтора мільйона людей.

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Теги: росія війна росіяни Андрій Білоусов

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