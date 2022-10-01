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Буданов спрогнозував, чи завдасть Росія ядерного удару по Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Буданов спрогнозував, чи завдасть Росія ядерного удару по Україні
Буданов не вірить, що Росія нанесе ядерний удар по Україні
фото ілюстративне

Нема жодних підстав вважати, що РФ завдасть ядерного удару по Україні

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю. Про це повідомив в ефірі телемарафону.

Буданов наголосив, що у найближчій перспективі немає причин вважати, що РФ обстріляє Україну ядерною зброєю.

«Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за словами глави української розвідки, взимку війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

Буданов також зауважив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Теги: ядерна зброя Україна росія путін війна

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