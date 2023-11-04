Чому росіяни втекли з Херсона? Командувач назвав причину

Російські війська розуміли, що їхнє угрупування могло або потрапити в оточення, або бути знищеним

Під час контрнаступу Збройних сил України восени 2022 року, війська Росії вирішили покинути Херсон та правий берег Дніпра. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський пояснив, чому росіяни прийняли таке «непросте рішення» у проєкті «Рік. Херсон».

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Тарнавський зазначив, що війська РФ були розділені бар’єрним рубежем у вигляді річки Дніпро. Основна частина російських сил залишалася на підконтрольній ЗСУ території, де вони проводили наступальну операцію.

За його словами, росіяни розуміли, що їхнє угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним.

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«Для росіян слово «оточення» – одне із найбільш слабких місць. Коли вони чують слово «оточення», то професійно тікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто вони краще втечуть з поля бою, але не потраплять в оточення», – сказав Тарнавський.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон.