Бутусов показав відео, як вижив зі своїми побратимами після атаки ворожого дрону під Куп'янськом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Бутусов показав відео, як вижив зі своїми побратимами після атаки ворожого дрону під Куп'янськом
скріншот з відео

Шляхи під Куп'янськом заставлені знищеною цивільною та військовою технікою

Командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» Юрій Бутусов оприлюднив кадри з фронту під Куп'янськом, зняті у жовтні 2025 року, де він разом із побратимами опинився під прямим ударом російського безпілотника. Про це пише «Главком».

Репортаж демонструє критичну ситуацію на дорогах регіону, які буквально всіяні дротами від ворожих FPV-дронів. Російські війська почали масово застосовувати технологію керування через оптоволокно, що робить їхні дрони дуже стійкими. 

На відео зафіксовано надзвичайно високу інтенсивність бойових дій: постійні обстріли з артилерії, використання касетних боєприпасів та регулярні авіаудари КАБами по селах і містах. Шляхи під Куп'янськом заставлені знищеною цивільною та військовою технікою, серед якої є навіть розстріляний автомобіль швидкої допомоги. Через постійне полювання ворожих FPV-дронів безпечне пересування на транспорті практично неможливе, тому військові змушені пересуватися переважно пішки.

Попри щільний вогонь противника та складні умови, бійці бригади «Хартія» продовжують тримати оборону на стратегічних висотах. Українські захисники не лише стримують натиск окупантів, а й проводять підготовку до майбутніх операцій зі звільнення захоплених територій.

Як відомо, російські військові не відмовилися від планів захоплення території України включно з обласними центрами – Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом і Одесою. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, відповідаючи на запитання, чи бачить він ознаки того, що Росія готується припинити війну.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що сторони погодилися: наступний раунд переговорів із Росією має «створити можливість перейти до рівня лідерів». Переговори можуть відбутися орієнтовно 4-5 березня.

За інформацією співрозмовників видання, Росія готова в межах домовленостей вивести війська з північно-східних регіонів України: Сумської та Харківської областей, а також із частини Дніпропетровської області. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах у Херсонській та Запорізькій областях. Також Росія погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні. Крім того, вона готова відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

