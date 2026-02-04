Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку

Українка вирішила стати бойовою медикинею попри відсутність досвіду та страх крові

22-річна Вікторія Гончарук повернулася із США до України та покинула омріяну роботу, щоб стати на захист країни. Вже впродовж кількох років дівчина рятує життя українських військових. Про це розповідає «Главком» із посиланням на NY Post.

Вікторія Гончарук працювала в одному з найбільших інвестиційних банків у світі в Нью-Йорку Морган Стенлі. Ця робота була її мрією, дівчина жила у США з 15 років та мала квартиру у штатах. Однак після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Гончарук прийняла рішення повернутися до України.

За два тижні після повернення додому, дівчина вже евакуювала поранених українських військових з передової. Вікторія Гончарук не мала ні бойового, ні медичного досвіду, але це не стало їй на заваді.

Вікторія Гончарук працювала в одному з найбільших інвестиційних банків в світі в Нью-Йорку фото: NY Post

«Я боялася крові. Боялася голок. Ніколи не робила нічого медичного. Але знала, що саме це маю робити», – зізналася дівчина. Однак вона наважилася стати бойовою медикинею-екстренницею, за тиждень підготовки, Вікторія Гончарук відправила на фронт.

Парамедикиня почала допомагати евакуйовувати поранених бійців, доводилося працювати за 800 м від лінії фронту. Проте згодом і вже впродовж всього повномаштабного вторгнення Вікторія Гончарук допомагає військовим та лікує важких пацієнтів, які втратили кінцівки, частини обличчя та очі.

Дівчина евакуює та лікує поранених українських військових з передової фото: NY Post

За роки служби, парамедикиня пережила декілька контузій. Це сталося коли вона евакуювала військових, тоді авіабомба потрапила у будівлю. Вікторія Гончарук розповіла, що за час служби їй довелося кремувати тіла трьох своїх друзів. «Я втратила всіх друзів, з якими прийшла на війну», – зізналася бойова медикиня.

Вікторія Гончарук повернулася із США до України та покинула омріяну роботу, щоб стати на захист країни фото: NY Post

Вікторія Гончарук народилася на Житомирщині. У 13 років вона почала вивчати англійську мову, а в 15 переїхала до США в Техас, де ходила у старшу школу. Згодом дівчина вступила до Університету в Сан-Франциско, де вивчала комп’ютерні науки та здобувала навички роботи з даними. «Якби я залишилася в Нью-Йорку, як би дивилася в очі своїм майбутнім дітям?» – сказала бойова медикиня.

Дівчина жила у США з 15 років фото: NY Post

Вона також розповіла, що отримувала пропозиції з минулої роботи. Однак поки вона її не прийняла. Дівчина вважає, що перемога Росії може стати причиною ще більшого конфлікту, тому вона залишається в Україні та допомагає наближувати мир. «Якщо я помру завтра, мені майже нема про що шкодувати. Я прожила гарне життя. Я віддала борг», – висловилася Вікторія Гончарук.

