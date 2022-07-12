Дві речі, які оминають увагою у скандалі з конгресвумен Спартц

Більшість питань, які поставила Вікторія Спартц є справедливими

Зараз вся «прогресивна спільнота» рефлексує на неоднозначну біографію конгресвумен Спартц. Але ті, хто переконаний у своїй здатності критично мислити, якось дивно оминають увагою дві речі:

більшість питань, які поставила Спартц є справедливими і які би у неї самої не були мотиви, грунт для претензій є. І такі підстави, як продовження відкатів у військових закупівлях, можливий витік розвідданих (після Вагнергейту справедлива підозра, бо ніхто в ОП не покараний), махінації з САП, затягування з конкурсом на голову НАБУ, питання підготовки до війни перед 24 лютого тощо. Не буде підстав – не буде питань, все просто. трампістська спільнота в США є потужною. І треба бути ідіо… не дуже далекоглядним, щоб через власні симпатії/антипатії до іноземних політиків чи партій ігнорувати цей факт. Нападати і ображати замість працювати і переконувати – ідіо… не дуже далекоглядна стратегія. Маятник політичних симатій в Америці, особливо на фоні економічних потрясінь, є хитким, а роботи з цією спільнотою я не бачу – все йде в гу… телеканал FreeДом

Найрозумніше в цій ситуації (величезної залежності від США, нагадаю):

не кричати і відкидати, а спробувати аргументовано і спокійно переконати Спартс, що вона не все добре знає і

вимагати від Зеленського нарешті позбутися Єрмака, Татарова, Смірнова, Демченка і людей Деркача в енергетиці, щоб справедливих питань і претензій більше не виникало. Ці персоналії і майбутнє України не повинні навіть стояти на шальках терезів.

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Джерело: блог Володимира Ар'єва

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