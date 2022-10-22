Частина Черкащини залишилась без світла через ракетний удар
Мешканців Черкащини просять економити електроенергію
Уманський район Черкащини залишився без світла. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
«Через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області наразі Уманщина без світла», - сказав він, не уточнивши, про прольоти в якій області йдеться.
Табурець закликав мешканців Черкащини економити електроенергію і зробити запас воду і продуктів.
«Зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в низці областей. Серед них і Черкаська. На фоні того, що ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі країни. Тому в області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії», – додав голова Черкаської ОВА.
Нагадаємо, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.
Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.
Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.
Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.
Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.
Коментарі — 0