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Частина Черкащини залишилась без світла через ракетний удар

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Частина Черкащини залишилась без світла через ракетний удар
Умань залишилася без електропостачання
фото з відкритих джерел

Мешканців Черкащини просять економити електроенергію

Уманський район Черкащини залишився без світла. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області наразі Уманщина без світла», - сказав він, не уточнивши, про прольоти в якій області йдеться.

Табурець закликав мешканців Черкащини економити електроенергію і зробити запас воду і продуктів.

«Зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в низці областей. Серед них і Черкаська. На фоні того, що ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі країни. Тому в області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії», – додав голова Черкаської ОВА.

Нагадаємо, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

 

Теги: росія окупанти війна обстріл електроенергія Черкащина ворог

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