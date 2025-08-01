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В Україні стартувала додаткова сесія для вступу на магістратуру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні стартувала додаткова сесія для вступу на магістратуру
Для реєстрації на ЄВІ вступникам потрібно звернутися до приймальної комісії закладу освіти особисто або дистанційно
фото з відкритих джерел

Реєстрація на додаткову сесію єдиного вступного іспиту триватиме з 1 до 8 серпня

В Україні з 1 по 8 серпня триватиме реєстрація на спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу на магістратуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Для реєстрації вступникам потрібно звернутися до приймальної комісії закладу освіти особисто або дистанційно. Подати заяву можуть ті абітурієнти, які вже були зареєстровані на основну чи додаткову сесію, але не взяли участь, охочі скласти іспит повторно та ті, хто взагалі не реєструвався. Після подання заявки, необхідно вказати населений пункт, де студент планує проходити іспит. 

Навіть якщо вступник вже брав участь у ЄВІ цьогоріч, повторне складання іспиту передбачає також реєстрацію та отримання нового реєстраційного листка.

Після реєстрації потрібно:

  • отримати екзаменаційний листок у приймальній комісії – це обов’язковий документ для допуску до тестування;
  • оплатити участь у спецсесії – до 13 серпня включно, вартість – 1176 грн;
  • слідкувати за зарахуванням коштів у своєму кабінеті учасника на сайті УЦОЯО, платіж мають обробити протягом трьох робочих днів.

Якщо вступник здійснив оплату, але не бачить її в системі, йому потрібно звернутися до УЦОЯО для з’ясування причин. Також відомство закликало студентів вказувати точні дані, інакше реєстрацію можуть анулювати, а екзаменаційний листок стане не дійсним. 

Реєстрація триватиме з 1 до 8 серпня.

Нагадаємо, раніше Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч.

До слова, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. 

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Теги: вступна кампанія реєстрація іспит

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