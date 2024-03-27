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Повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Громадянам варто негайно пройти в укриття

Увечері 27 березня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Повітряні сили повідомляли про два борти Ту-22м3 над акваторією Чорного моря.

Станом на 22:48 відбій оголошено в усіх областях, крім Одеської, де загроза ще зберігається. 

Карта тривог мала такий вигляд:

Повітряна тривога тривала близько 40 хвилин фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, слід негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Теги: тривога

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