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    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув

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    У Києві авто влетіло у електроопору - У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору
    Фото: Еспресо

    Daewoo Lanos вилетів на тротуар та протаранив електроопору.

    У столиці у ДТП загинув водій авто та було травмовано двох випадкових велосипедистів. Про це повідомляє Еспресо.

    Автопригода сталась на перехресті вулиць Братиславської та Крайньої. За невідомих причин, Daewoo Lanos вилетів на тротуар та протаранив електроопору.

    Від отриманих травм водій авто загинув на місці пригоди.

    Також на шляху некерованого авто опинились двоє випадкових велосипедистів. Вони були госпіталізовані медиками «швидкої».

    Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

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    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув
    Фото: Еспресо

    Нагадаємо, відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП.

    Також, внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини.

    У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані.

    Теги: ДТП Київ водій аварія
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    У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув