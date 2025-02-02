Через вибух у готелі Львова постраждав 44-річний чоловік

За даними медіа, вибух трапився в готелі «Арена», що розташований на вулиці Городоцькій

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері готелю

У ніч проти 2 лютого в одному з львівських готелів на вулиці Городоцькій вибухнув невідомий пристрій, унслідок чого до лікарні з травмами госпіталізований 44-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований», – ідеться в повідомленні поліції.

Вибуховою хвилею також пошкоджені вікна та двері готелю. За даними медіа, ідеться про готель «Арена», що розташований на вулиці Городоцькій, 83 і належить Львівському державному цирку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство». Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух.

Також у Бориспільському районі чоловік посварився зі знайомим під час застілля та згодом кинув гранату у його подвір’я.

Напередодні за схожим сценарієм закінчився конфлікт у Дніпрі слідчі повідомили про підозру 41-річному чоловіку, який кинув гранату та спалив будинок сусідів через сварку. Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпро. На місці події правоохоронці зʼясували, що на території приватного домоволодіння потерпілих, під час сумісного відпочинку, між сусідами стався конфлікт. Правоохоронці затримали чоловіка працівники кримінальної поліції у будинку знайомого поблизу лісосмуги, де він переховувався після скоєного злочину.

Також у Броварах стався вибух у квартирі. Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доправили до лікарні.